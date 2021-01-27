AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci sayısı bakımından dünyada 3'üncü olan Açık Öğretim Sistemi'nin 22-24 Ocak 2021'de gerçekleştirilen güz dönemi ara sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih merak ediliyordu. Geçtiğimiz yıl5 gün içerisinde açıklanmıştı.

Sınav sonuçların açıklanacağı tarihi iple çeken öğrenciler bahar dönemi sınav tarihlerini de merak ediyor.

AÖF takvimine göre 1. yarıyıl dersleri ile 5. yarıyılda okutulan fark dersleri 16-17-18 Ocak'ta, 3, 5, ve 7. yarıyıl derslerinin sınavları ise 23-24-25 Ocak'ta gerçekleştirildi..



16-25 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen AÖF güz dönemi final sınavının sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçların bu Cuma açıklanmadı bekleniyor.

ÖF SINAV SORULARINA NEREDEN ULAŞILABİLİR?Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM e Kampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. “https://ekampus.anadolu.edu.tr” adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

Ara sınavlar 21 Aralık'ta tamamlanmış ve sonuçlar da 25 Aralık'ta erişime açılmıştı.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NE ZAMAN?Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

