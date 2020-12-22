AÖF ara sınavları sona erdi! AÖF sınav sonuçları bugün belli olur mu?

AÖF güz dönemi ara sınavları dün sona erdi.

AÖF sınavlarının sona ermesiyle öğrenciler AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasını merakla bekliyor.



Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) 2020 sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Geçtiğimiz yıl 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen AÖF sınav sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı.



