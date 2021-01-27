Antony Blinken ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı
ABD Senatosu, Başkan Joe Biden'ın Dışişleri Bakanlığına aday gösterdiği Antony Blinken'ı onayladı.
GÜNDEM 27.01.2021, 00:27
Barack Obama döneminde görev yapan bir isim daha ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın kabinesindeki yerini aldı.
Biden'ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken, Senato'da yapılan oylama sonucunda onaylandı.
Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.
ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.
Biden'ın Dışişleri Bakanlığı için aday gösterdiği Antony Blinken, Senato'da yapılan oylama sonucunda onaylandı.
Senato Genel Kurulunda yapılan oylamada, Blinken'ın bakanlığa adaylığı 22'ye karşı 78 oyla kabul edildi.
Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines'ten sonra Biden'ın kabinesinde Senatodan onay alan dördüncü isim Blinken oldu.
ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü de kabine üyesi olarak sayılıyor.
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