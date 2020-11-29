Antikor nedir? Antikor testi neden yapılır?

Antikor, vücuda giren antijene cevap olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen bir maddedir. İmmünglobulin (Ig) olarak da adlandırılan antikorun 5 farklı çeşidi bulunuyor. Sırasıyla IgG, IgA, IgM, IgD ve IgE olarak isimlendirilir. Vücudun tanıdığı antijen her bir antikor ile uyumludur. Her bir antijene karşılık olarak ayrı ayrı antikor üretilir ve sadece onu tanır. Antikorlar vücutta bağışıklık hücreleri ile zararlı maddeleri imha edebilir veya uzaklaştırılabilir. Anne sütü ile beslenen bebekler anne sütünde bulunan antikorlar sayesinde hastalıklara karşı korunmuş olur.



Antikor testi, koronavirüs salgın sürecinde hastalığa yakalanan veya yakalanmayan kişiler tarafından sıkça tercih ediliyor. Antikor testi, hastalığa bağışıklık durumunu saptamak için yapılır. Vücutta oluşan antikor miktarına bağlı olarak vücuttaki bağışıklık yanıtının gücü ve etkisi hakkında böylece bilgi elde edilebilir. Vücutta oluşan antikorlar özel yöntemlerle serum tedavisinde kullanılabilir. Özellikle enfeksiyon hastalıklarında, kişilerin ürettiği antikorlar saflaştırılır ve başka hastaların kanlarına serum yoluyla verilerek hastalığın tedavisine çalışılır.Bu içerik ilginizi çekebilir: Antijen nedir? Antijen çeşitleri nelerdir?

