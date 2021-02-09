Antidepresanlar Covid-19'un şiddetini düşürüyor

Molecular Pyschiatry dergisinde yayınlanan araştırmada, Fransa’daki bazı inceleme ve deneylere mercek tutuldu.

Ortaya atılan savın bilimsel olarak kesin kanıtlanmadığına özellikle işaret edilen araştırmada, bazı depresyon ilaçlarındaki etkin kimyasal maddelerin, Covid-19 virüsünün şiddetini düşürebileceği ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

Paris’te psikiyatr olarak çalışan doktor Nicolas Hoertel, görev yaptığı hastanede tedavi altındaki Kovid-19 hastalarının, çok azının psikiyatri sorunları olması üzerine geçen yıl mart ayında söz konusu araştırmayı başlattı. Hoertel depresyona karşı alınan ilaçlardaki etkin kimyasal maddelerle (molekül) Kovid-19 hastalığı ile mücadeledeki paralelliği incelemeye başladı.

Fransız doktor, 7 bin Covid-19 hastası üzerinde yaptığı araştırma sonucunda depresyon ilacı alanların, bu grubun içinde çok az yer aldığı ve depresyon ilacı alıp da yoğun bakıma kaldırılanların ve hayatını kaybedenlerin sayısının diğerlerine göre yarı yarıya daha düşük olduğunu belirledi.

Araştırma ilerletildiğinde, bütün depresyon ilaçları olmasada, Prozac adıyla bilinen ve fluoksetinin de aralarında olduğu içeriğindeki 5 molekül sayesinde, bazı depresyon ilaçlarını alanların, Kovid-19’u sert bir şekilde geçirmelerinin önüne geçildiği tespit edildi.

Araştırmada, ABD’de yürütülen deneylerin de, bu moleküllerin Kovid-19’u önleyici ve tedavi edici özelliğini ortaya koyduğuna dikkat çekildi.

