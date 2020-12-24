Antalyaspor'u yenen Rizespor'da bir ilk!

Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, evinde ağırladığı FTA Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Karadeniz temsilcisi lig tarihinde ilk kez Antalyaspor'u iç sahada iki kez yenme başarısını gösterdi. Akdeniz temsilcisi ise, rakibine ikinci kez mağlup oldu.

Çaykur Didi Stadı'ndaki maçta gol erken geldi. 7. dakikada İsmail Köybaşı, soldan ceza sahasına ortasını yaptı. Skoda'nın kafa pasında, Yasin Pehlivan'ın gelişine volesinde top filelere buluşturarak Çaykur Rizespor'u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda ilk yarınında skoru oldu.

Çaykur Rizespor, 59. dakikada Milan Skoda'nın topukla attığı golle FTA Antalyaspor kaşrısında 2-0 öne geçti ancak Akdeniz ekibinin bu gole cevabı gecikmedi ve 61. dakikada Lukas Podolski, attığı klas golle farkı tekrar bire indirdi: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca ev sahibi ekip sahadan üç puanla ayrılan taraf oldu.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 18'e çıkartırken, FTA Antalyapsor 17 puanda kaldı.

