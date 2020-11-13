Antalyasporlu Naldo, Ersun Yanal açıklaması!

Transferin son günlerinde Antalyaspor’a transfer olan Naldo, milli maç arasında DHA’ya açıklamalarda bulundu.

Birçok soruyu yanıtlayan Brezilyalı stoper teknik direktör değişikliği hakkında gelen soruya ise "Türkiye'de çok fazla zaman geçirmedim. Çok fazla bilgi sahibi değilim. Tamer hoca ile kısa bir birlikteliğimiz olmuştu ve istenilen sonuçlar alınamadığı, istenilen oyuna varılamadığı için bir ayrılık yaşandı. Hocamızla daha yeni tanıştık. Geçen zamanda ben hocama, hocam bize en kısa sürede adapte olacaktır." diye cevap verdi.



32 yaşındaki Naldo sezonun geride kalan bölümünde Antalyaspor formasını 4 kez giydi. Bu maçların tamamına ilk 11’de başlayan ve 90 dakika görev yapan Brezilyalı stoper savunmada yaptığı hamleler ile beğeni topladı.



Yaz transfer döneminin son günlerinde Antalyaspor’a transfer olan Naldo birçok takımda oynadı. 32 yaşındaki savunmacı, Akdeniz ekibine transfer olmadan önce sırasıyla Cascavel CR, Oeste, Ponte Preta, Cruzeiro, Gremio, Granada, Bologna, Udinese, Getafe, Sporting Lizbon, Krasnodar ve Espanyol formalarını giydi.

