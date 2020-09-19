Antalyaspor’dan açıklama: “İnceleme yapılacaktır”
Beşiktaş maçı öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde yaşanan tutarsızlık sonrasında Antalyaspor Kulübü açıklama yayımladı.
GÜNDEM 19.09.2020, 12:52
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Süper Lig’de bugün Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor, dün çıkan test sonuçlarıyla birlikte bir anda spor gündemine oturdu. Teknik ekip, futbolcular ve personelden toplamda 40’ın üzerinde ismin test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından test kitlerinde tutarsızlık olduğu ve yeni testlerin yapılacağı açıklanmıştı. Yeni testler sonucunda 1 futbolcu ve 1 personelde pozitif bulgulara ulaşıldığı kulüp tarafından ifade edildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Antalyaspor bugün bir açıklama daha yaparak konunun inceleneceğini belirtti.
Antalyaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme yönetimimiz tarafından yapılacak ve titizlikle takip edilecektir.”
Antalyaspor’dan yapılan açıklama şu şekilde:
“Bilgi kirliliğinin önüne geçmek ve haksız eleştirilere meydan vermemek için bir açıklama yapma gereği doğmuştur. Antalyaspor teknik ekibimiz, oyuncularımız ve personelimiz için önceki gün ve dün yapılan, tutarsız sonuçların alındığı testlerin ikisi de sağlık sponsorumuz Memorial Antalya Hastanesi tarafından yapılmamıştır. Tutarsız test sonuçlarıyla ilgili gerekli araştırma ve inceleme yönetimimiz tarafından yapılacak ve titizlikle takip edilecektir.”
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