Antalyaspor'da Tamer Tuna fırtınası
Süper Lig’de 3. haftanın kapanış maçında Yukatel Denizlispor’u 1-0 mağlup eden Fraport-TAV Antalyaspor'un teknik direktörü Tamer Tuna maçın ardından yaptığı açıklamada "3 maçta 7 puan güzel" dedi
GÜNDEM 29.09.2020, 06:20
Maç öncesi bütün planlarının kazanmak üzerine kurulu olduğunu dile getiren Tuna, “Her hafta bazı özelliklerimizi geliştirerek hem bireysel anlamda oyuncularımızı hem takım anlamda kendimizi üst seviyeye çekmek istiyoruz. 3 maçta 7 puana ulaşmak çok güzel. Takımımızı ortaya koyduğu yenilmezlik serisi kazanma alışkanlığı, takım olgusu disiplinimizi rakibe az pozisyon verme niteliğimiz bu puanları kazandırdı. Hem de mağlup olmama alışkanlığını sağladı. Takımımızı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Geçen haftaki Beşiktaş maçında başlayan gençleşme felsefesinin başarısını almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Tuna, “Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bu bütünleşmeyi sahadaki mücadelemizi ortaya koyarak aynı şekilde sürdürmek kolay olmayacaktı.
Kazandığımız için çok mutluyum. 3 maçta 7 puan. Özellikle gelecek aydan itibaren 21 günde oynanacak 6 maç, o süreçlerde yaşanılacak puan kayıplarının iç sahada maç kazanmış olmak çok mutlu etti.
Ligde hedef oluşturmak önemli. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hafta hafta ilerliyoruz. Kazanma odaklı bir takım olduğumuz için her hafta maçı, kazanacak takım başarısına sahip olmak önemli” ifadelerine yer verdi.
Geçen haftaki Beşiktaş maçında başlayan gençleşme felsefesinin başarısını almanın kendisini mutlu ettiğini ifade eden Tuna, “Tecrübeli ve genç oyuncularımızla bu bütünleşmeyi sahadaki mücadelemizi ortaya koyarak aynı şekilde sürdürmek kolay olmayacaktı.
Kazandığımız için çok mutluyum. 3 maçta 7 puan. Özellikle gelecek aydan itibaren 21 günde oynanacak 6 maç, o süreçlerde yaşanılacak puan kayıplarının iç sahada maç kazanmış olmak çok mutlu etti.
Ligde hedef oluşturmak önemli. Lig sonunda nerede olacağımızla ilgili hafta hafta ilerliyoruz. Kazanma odaklı bir takım olduğumuz için her hafta maçı, kazanacak takım başarısına sahip olmak önemli” ifadelerine yer verdi.
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