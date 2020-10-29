Antalyaspor, Tamer Tuna ile yolları ayrıldı
Antalyaspor, Tamer Tuna ile yollarını ayrıldı, adı Trabzonspor ile anılan Abdullah Avcı ile görüşmelere başladı
GÜNDEM 29.10.2020, 17:08
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Antalyaspor’da teknik adam Tamer Tuna, başkan Ali Şafak Öztürk ile görüşerek görevini bıraktı.
Abdullah Avcı ile görüşmelere başlayan Antalyaspor, teknik adamla prensipte anlaşmaya vardı. Avcı'nın resmi anlaşma imzalayacağı iddia edilirken Antalspor, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.
Avcı, Antalya'ya giderek kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 8 puanla 7. sırada bulunan antalyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.
Abdullah Avcı ile görüşmelere başlayan Antalyaspor, teknik adamla prensipte anlaşmaya vardı. Avcı'nın resmi anlaşma imzalayacağı iddia edilirken Antalspor, Süper Lig’de geride kalan 6 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet aldı.
Avcı, Antalya'ya giderek kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor. 8 puanla 7. sırada bulunan antalyaspor, Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe’yi sahasında ağırlayacak.
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