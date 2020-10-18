Antalyaspor - Gaziantep FK maçında 2 gol, 4 kırmızı kart
Süper Lig'in 5. haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelede önce konuk ekip, ardından ev sahibi ekip 9 kişi kaldı.
GÜNDEM 18.10.2020, 18:26
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Antalya Stadyumu'nda oynanan maça hızlı başlayan ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor, Sidney Sam'in 3. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.
Konuk Gaziantep FK'da 28. dakikada Kevin Mirallas ve 65. dakikada Junior Morais, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sahada 9 kişi kalan konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve Furkan Soyalp ile 70. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Antalyaspor'un golünü kaydeden Sidney Sam, 79. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10. kişi bıraktı. Kırmızı-beyazlılarda Ufuk Akyol ise 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İki takımın da sahada 9 kişi kaldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e çıkardı.
Konuk Gaziantep FK'da 28. dakikada Kevin Mirallas ve 65. dakikada Junior Morais, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Sahada 9 kişi kalan konuk ekip mücadeleyi bırakmadı ve Furkan Soyalp ile 70. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı.
Antalyaspor'un golünü kaydeden Sidney Sam, 79. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10. kişi bıraktı. Kırmızı-beyazlılarda Ufuk Akyol ise 90. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
İki takımın da sahada 9 kişi kaldığı mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e, Gaziantep FK ise 4'e çıkardı.
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