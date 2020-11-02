Antalyaspor - Fenerbahçe maçı VAR hakemi uyardı kırmızı kart çıktı

Antalyaspor- Fenerbahçe maçının 45. dakikasında Adis Jahovic, VAR incelemesinin sonrası kırmızı kart gördü.

Antalya - Fenerbahçe maçının ilk yarısının sonralarında Adis Jahovic Var uyarısı sonrası kırmızı kart gördü. Kırmızı beyazlılar 10 kişi kaldı.

Bahattin Şimşek'in sarı kart göstermesi sonucunda VAR hakemi Mete Kalkavan uyardı. Bahattin Şimşek Var mönitöründen poziyonu inceledi ve kararını düzeltti. Bahattin Şimşek, sarı kartı iptal etti ve direk kırmızı kartını gösterdi.

