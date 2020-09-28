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Antalyaspor Denizlispor'u tek golle geçti
Süper Lig'de 3. haftanın son maçında Antalyaspor kendi sahasında Denizlispor ile karşı karşıya geldi.
GÜNDEM 28.09.2020, 22:19
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Antalyaspor ve Denizlispor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile sonuçlandı.
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada kullanılan korner sonrasında stoper oynayan Veysel Sarı'dan geldi.
Süper Lig'de Denizlispor'u konuk ettiği 14 maçın 13'ünde ağları sarsan Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Antalyaspor puanını 7 yaparken, sadece 1 beraberliği olan Denizlispor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.
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Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, 68. dakikada kullanılan korner sonrasında stoper oynayan Veysel Sarı'dan geldi.
Süper Lig'de Denizlispor'u konuk ettiği 14 maçın 13'ünde ağları sarsan Antalyaspor, Süper Lig'de çıktığı son 18 maçın sadece 1'ini kaybetti.
Bu sonucun ardından 2 galibiyet ve 1 beraberliğe ulaşan Antalyaspor puanını 7 yaparken, sadece 1 beraberliği olan Denizlispor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Konyaspor'u konuk edecek.
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