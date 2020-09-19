Antalyaspor Beşiktaş’a “Dur” dedi

Süper ligin 2.haftasında evinde Antalyaspor’u ağırlayan Beşiktaş, sahasında 2 puan kaybetti. 33.Dakikada Larin’in attığı golle 1-0 öne geçen siyah-beyazlı ekibe, Antalyaspor 85.karşılaşmada 18 yaşındaki Gökdeniz’le karşılık verdi ve Beşiktaş’ın Süper Ligdeki 5 maçlık galibiyet serisine de son vermiş oldu.

Süper Lige galibiyet ile başlayan İki ekip de bu sonuçla puanlarını 4’e çıkardılar.

Antalyasporlu oyuncuların ilk yapılan Covid testlerinin hatalı çıkması sonucu dün gece geç saatlere kadar oynanıp oynanmayacağı belli olmayan karşılaşmada, yapılan 2. Ve 3. Testlerin ardından karşılaşmanın oynanacağı belli olmuştu.Geçen sezon Kocaelispor’da forma giyen 18 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar da çıktığı ilk süper lig karşılaşmasında 77.Dakikada Nuri Şahin’in yerine Oyuna girdikten 8 dakika sonra gol atarak Süper Lig’e de golle başlamış oldu.

Haber-Fotoğraflar: Uğur Şenpire / Milli Gazete

