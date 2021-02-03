Antalyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

14 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyeti olan Beşiktaş, Galatasaray'ın Başakşehir'i 3-0 mağlup etmesinin ardından 44 puanla 3. sıraya geriledi. Ligde son maçında Gençlerbirliği’ni yenen Antalyaspor ise 7 galibiyet, 8 beraberlik, 6 yenilgi ve topladığı 31 puanla puan cetvelinin 9. basamağında yer alıyor.

Antalyaspor - Beşiktaş maçı Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

Alper Ulusoy'un yöneteceği maç beIN Sports HD 1'den yayınlanacak. 90 dakikanın canlı skor takibi ise haberimizde olacak.

