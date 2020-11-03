Antalyaspor açıkladı! Abdullah Avcı ile anlaştı mı?
Antalyaspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile görüşüyor. Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı ile görüştüklerini doğruladı.
GÜNDEM 03.11.2020, 21:00
Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, Abdullah Avcı ile görüştüklerini doğruladı.
Antalyaspor Tamer Tuna ile yollarını ayırmış ve teknik adam arayışına girmişti. Gelecek planlaması yapmak istediklerini vurgulayan Öztürk, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarının ayrıldığının hatırlatılması üzerine,"Abdullah Avcı, görüştüğümüz hocalardan birisi. Abdullah Avcı dışında birkaç opsiyonumuz var. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Öztürk, takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getirerek Antalyasporlu oyuncuların karşılaşmada iyi oynadığını ifade etti. Öte yandan Öztürk, Adis Jahovic'in, Gaziantep FK karşılaşmasında da Sidney Sam'in haksız yere kırmızı kart gördüğünü kaydetti.
Antalyaspor Tamer Tuna ile yollarını ayırmış ve teknik adam arayışına girmişti. Gelecek planlaması yapmak istediklerini vurgulayan Öztürk, teknik direktör Tamer Tuna ile yollarının ayrıldığının hatırlatılması üzerine,"Abdullah Avcı, görüştüğümüz hocalardan birisi. Abdullah Avcı dışında birkaç opsiyonumuz var. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı ile görüşmelerimiz devam ediyor." dedi.
Öztürk, takımın mücadelesinden memnun olduğunu dile getirerek Antalyasporlu oyuncuların karşılaşmada iyi oynadığını ifade etti. Öte yandan Öztürk, Adis Jahovic'in, Gaziantep FK karşılaşmasında da Sidney Sam'in haksız yere kırmızı kart gördüğünü kaydetti.
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