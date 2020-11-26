Antalya'da yunus polisi üniforması yakan şüpheli her yerde aranıyor
Antalya'da sokak ortasında yakılan yunus polisi üniforması ve teçhizatı polisleri alarma geçirdi! Güvenlik kameralarında eşgali tespit edilen 45-50 yaşındaki şüpheli her yerde aranıyor.
GÜNDEM 26.11.2020, 21:32
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi'nde yunus polisi üniforması ve teçhizatının yakıldığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, motosikletli yunus polisine ait üniforma, kelepçe, el feneri, parfüm ve teçhizatlarının takıldığı palaskanın yakıldığını belirledi.
Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Diğer yandan, motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.
Olayın ardından güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, 45-50 yaşlarında bir kişinin olayı gerçekleştirdiğini belirledi. Polis şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Diğer yandan, motosikletli yunus polis üniforması, yaklaşık 1 ay önce Kepez ilçesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan ve 1 yıl içinde iki kez soyulan Feyzi Bulce'ye ait kuyumcudan 1 kilo altının çalınmasında kullanılmıştı. Yakılan üniformanın olayda kullanılan üniforma olup olmadığı ise bilinmiyor.
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