Antalya’da ’şok’ uygulama! 250 polis katıldı
Antalya’da 250 polisin katılımıyla ’Zeytinköy’ olarak bilinen Yeşildere Mahallesinde şok uygulama yapıldı.
GÜNDEM 25.09.2020, 20:58
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Antalya’da Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Özel Harekat, Asayiş, Trafik ve Çevik Kuvvet ekipleri olmak üzere 250 personelin katılımıyla Zeytinköy’de şok uygulama yapıldı. Uygulamada 236 araç sorgulanırken, 11 araç sürücüsüneÿ42 bin 460 TL ceza kesildi.
Eksik evrakı bulunan 4 otomobil de trafikten men edilirken, yapılan aramalarda ise 1,4 gram eroin maddesi, 25 gram daralı kokain maddesi, 0.46 gram metamfetamin maddesi ile 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uygulamalarda, 3 kişi hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçundan, 1 kişi hakkında da ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek’ suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
Eksik evrakı bulunan 4 otomobil de trafikten men edilirken, yapılan aramalarda ise 1,4 gram eroin maddesi, 25 gram daralı kokain maddesi, 0.46 gram metamfetamin maddesi ile 94 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Uygulamalarda, 3 kişi hakkında ’uyuşturucu madde kullanmak ve ticareti yapmak suçundan, 1 kişi hakkında da ’6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek’ suçundan işlem yapıldığı belirtildi.
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