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Antalya'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda çok sayıda kişi yakalandı.

GÜNDEM 05.12.2020, 00:02
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Antalya'da eş zamanlı operasyon! Çok sayıda kişi yakalandı
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda 43 kişi yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlileri tarafından adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan hırsızlık ve diğer suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik 33 ekip ve 74 personelin katılımıyla eş zamanlı çalışma yapıldı. Antalya ili ve ilçeleri ile diğer il ve ilçeleri mahkemeleri tarafından aranan toplam 43 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.
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