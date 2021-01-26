Son Dakika
Antalya Limanı, 23 yıl sonra yeniden el değiştirdi!
Antalya Limanı, 23 yıl sonra yeniden el değiştirerek Katarlı şirkete devredildi.
GÜNDEM 26.01.2021, 15:44
1998 yılında özelleştirilen Antalya Limanı, 23 yıl sonra yeniden el değiştirdi.
2006 yılında limanı TMSF'den devralan Global Yatırım Holding’in liman iştiraki Global Ports Holding, Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devrini tamamladı. Gerekli onayların ardından liman, 40 milyon dolar bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’e devredildi.
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.'ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.
Açıklamada GPH'nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.
2006 yılında limanı TMSF'den devralan Global Yatırım Holding’in liman iştiraki Global Ports Holding, Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devrini tamamladı. Gerekli onayların ardından liman, 40 milyon dolar bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’e devredildi.
Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.'ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.
Açıklamada GPH'nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 26 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|19
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Aston Villa
|17
|29
|9. Chelsea
|19
|29
|10. Southampton
|18
|29
|11. Arsenal
|19
|27
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|19
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü