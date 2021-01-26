1998 yılında özelleştirilen Antalya Limanı, 23 yıl sonra yeniden el değiştirdi.

2006 yılında limanı TMSF'den devralan Global Yatırım Holding’in liman iştiraki Global Ports Holding, Antalya’daki ticari limanı Port Akdeniz’in devrini tamamladı. Gerekli onayların ardından liman, 40 milyon dolar bedelle Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals’e devredildi.

Global Yatırım Holding A.Ş. (GLYHO), dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding, limanın QTerminals W.L.L.'ye satışına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklamada bulundu.

Açıklamada GPH'nin söz konusu satış işlemi ile ilgili bütün ön şartların yerine getirildiğini, gerekli yasal onayların alındığını ve bunun sonucunda Port Akdeniz'in QTerminals'e, daha önceden kamuya duyurulmuş olan 1.033.158.000 TL (140 milyon ABD Doları) şirket değeri üzerinden satışının 25.01.2021 tarihinde tamamlandığını bildirdiği duyuruldu.

