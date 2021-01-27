Antalya hava durumu: 50 santimetre kar yağacak! (28 Ocak)
Antalya hava durumu için Meteoroloji'den uyarı geldi. Meteoroloji yetkilileri Antalya'nın doğusunun iç kesimleri için 50 santimetre kar yağacak uyarısında bulundu. İşte 28 Ocak Antalya hava durumu...
GÜNDEM 27.01.2021, 19:40
Antalya'da dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve fırtına bu akşam saatlerine kadar devam etti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni yayınladığı hava durumu raporuna göre Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili olacak ve kar 50 santimetreyi bulması bekleniyor.
Etkili olacak kar yağışı nedeniyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde buzlanma ve don olayının da sabah saatlerinde etkili olacağından Meteoroloji yetkilileri ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Öte yandan Akdeniz'in ilçesi Antalya'da şiddetli yağışlarda etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri Antalya'da etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İşte Antalya ve ilçelerinde beklenen hava durumu ve günün en düşük ve yüksek sıcaklıkları şöyle:
Etkili olacak kar yağışı nedeniyle Antalya'yı Konya'ya bağlayan geçitlerde buzlanma ve don olayının da sabah saatlerinde etkili olacağından Meteoroloji yetkilileri ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ve tipi şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Öte yandan Akdeniz'in ilçesi Antalya'da şiddetli yağışlarda etkili olacak. Meteoroloji yetkilileri Antalya'da etkili olacak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
İşte Antalya ve ilçelerinde beklenen hava durumu ve günün en düşük ve yüksek sıcaklıkları şöyle:
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|20
|44
|2. Fenerbahçe
|20
|42
|3. Galatasaray
|20
|39
|4. Gaziantep FK
|20
|35
|5. Alanyaspor
|20
|34
|6. Trabzonspor
|20
|33
|7. Hatayspor
|20
|32
|8. Karagümrük
|20
|30
|9. Malatyaspor
|20
|27
|10. Antalyaspor
|20
|26
|11. Göztepe
|20
|25
|12. Kasımpaşa
|20
|25
|13. Rizespor
|20
|25
|14. Sivasspor
|20
|24
|15. Başakşehir
|20
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|20
|19
|18. Gençlerbirliği
|20
|19
|19. Ankaragücü
|20
|18
|20. Erzurumspor
|20
|17
|21. Denizlispor
|20
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|18
|38
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|18
|36
|4. Altay
|18
|32
|5. Adana Demirspor
|18
|31
|6. Ankara Keçiörengücü
|18
|31
|7. Bursaspor
|18
|30
|8. Tuzlaspor
|18
|30
|9. Altınordu
|18
|28
|10. Bandırmaspor
|18
|27
|11. Adanaspor
|18
|21
|12. Ümraniye
|18
|20
|13. Boluspor
|18
|19
|14. Menemen Belediyespor
|18
|19
|15. Akhisar Bld.Spor
|18
|16
|16. Balıkesirspor
|18
|16
|17. Ankaraspor
|18
|10
|18. Eskişehirspor
|18
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|19
|41
|2. M. United
|19
|40
|3. Leicester City
|19
|38
|4. West Ham
|20
|35
|5. Liverpool
|19
|34
|6. Tottenham
|18
|33
|7. Everton
|17
|32
|8. Arsenal
|20
|30
|9. Aston Villa
|17
|29
|10. Chelsea
|19
|29
|11. Southampton
|19
|29
|12. Leeds United
|19
|26
|13. Crystal Palace
|20
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Burnley
|18
|19
|16. Newcastle
|20
|19
|17. Brighton
|19
|17
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|20
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|18
|47
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Barcelona
|19
|37
|4. Sevilla
|19
|36
|5. Villarreal
|20
|34
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Granada
|20
|28
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Athletic Bilbao
|19
|24
|10. Celta de Vigo
|20
|24
|11. Cádiz
|20
|24
|12. Levante
|19
|23
|13. Getafe
|19
|23
|14. Valencia
|20
|20
|15. Eibar
|20
|20
|16. Real Valladolid
|20
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|20
|18
|19. Elche
|18
|17
|20. Huesca
|20
|13
Sayfalar Tümü