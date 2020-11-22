Antalya derbisinde gülen taraf Alanyaspor

Süper Lig'in 9. haftasında iki Antalya takımı Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi.

Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta Alanyaspor rakibi Antalyaspor'u 55. dakikada Salih Uçan ve 84. dakikada Berkan Kutlu'nun attığı gollerle 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Antalyaspor'da maçın 64. dakikasında Hakan Özmert kırmızı kart gördü.

Ligde 1 maç eksiği bulunan Aytemiz Alanyaspor 20 puana yükselerek liderliği Fenerbahçe'den geri aldı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk maçına çıkan Antalyaspor'un galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Yanal'ın öğrencileri haftayı 9 puanla kapattı.



Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

4. dakikada Davidson'un kaleyi karşıdan gören bir noktada ceza sahası dışından vurduğu şutta meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'da kaldı.

33. dakikada sol kanattan çizgiye inen Amilton topu Gökdeniz'e bıraktı. Gökdeniz'in pasıyla penaltı noktasına yakın bir bölgede topla buluşan Podolski'nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

34. dakikada Mert Yılmaz'ın pasında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Sidney Sam'in sert vuruşunda kaleci Marafona, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Salih Uçan'ın korner vuruşundan yaptığı ortada kale önünde iyi yükselen Caulker'in kafa vuruşunda top, üst direğe çarparak auta gitti.

45. dakikada Antalyasporlu Veysel Sarı'nın müdahalesiyle Babacar'ın yerde kalması üzerine hakem Özgür Yankaya, penaltı noktasını gösterdi. Yankaya, VAR incelemesi sonucu penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL 55. dakikada Bakesetas'ın sağ kanattan ortasında Efecan'ın dokunduğu top Salih Uçan'ın önünde kaldı. Salih'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, kalecinin sağından ağlarla buluştu: 1-0

76. dakikada Nuri Şahin'in ortasında ceza sahası içerisinde uygun pozisyonda iyi yükselen Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Marafona'da kaldı.

GOL 84. dakikada çalımlarda ceza sahasına girerek kaleci Ferhat Kaplan ile karşı karşıya kalan Berkan Kutlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-0

Karşılaşma konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

