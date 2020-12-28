Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki asgari ücret belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2021 yılı için asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olduğunu açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 2021 yılı asgari ücretinin net 2 bin 825 lira olarak açıklanmasının ardından, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ona bağlı şirketlerde çalışan personeller için asgari ücretin net 3 bin 100 TL olacağını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/UPOD3VCMbp

— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 28, 2020



Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve bağlı şirketlerimizde 2021 Ocak ayından geçerli olmak üzere asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirledik. Tüm mesai arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum. #BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/UPOD3VCMbp pushfn('ads'); — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 28, 2020

