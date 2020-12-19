Anne babalar ama dikkat! Çocuk programları çocuklara ne kadar uygun?

Çocukların gelişim dönemlerinde televizyon özellikle çizgi filmler çok önemli yer tutuyor. Buna paralel olarak ta Türkiye'deki çocuk yayınları ile ilgili eleştiriler yine gündemde.

Çocuk yayıncılığında sıklıkla konuşulan konulardan biri şiddet içerikli olması bir diğeri ise yetişkin bireylere hitap eden ürünlerin reklamlarına maruz kalmaları...

Çocukların şiddet içeren çizgi filmleri izlemeleri, ruh sağlıkları açısından son derece sakıncalı.

Şiddet içeren çizgi filmler çocukları şiddete yönlendirmesinin yanı sıra sorunlar karşısında zorlandıklarında problemleri kavgayla çözmeye itebilmektedir.

Özetle çocuk kanallarındaki toplumsal şiddete karşı duyarsızlaşma, şiddete karşı olumlu tutumların gelişmesi, çocukların saldırgan davranışlarına neden olabilmekte.

Uzmanlar özel kanallarda gösterilen çizgi film ve çocuk programları sansür ve otosansür seviyesinin kamu yayıncılığında olduğu kadar yaygın olmadığı görüşünde.



Uzmanlar günümüzde çocukların tüketici sınıfı olarak görülmesi anlayışı nedeniyle ölçüsüz ruh sağlıklarını tehlikeye sokan içeriklerin üretildiğine dikkat çekiyor.

Bir diğer eleştiri noktası ise çocuk programlarında bilimsel öğelere giderek daha az yer verilmesi.

Çizgi filmlerde geçen bilimsel kavram çeşidinin azlığına da dikkat çeken uzmanlar çizgi filmlerin içeriklerinin eğitim ve öğretimden uzak bir yayın anlayışı sergilediklerini kaydediyor.



Çocukların kişiliklerinin temelinin oluştuğu dönemlerde bu tür program ve çizgi filmlere maruz kalmaları sorunlarla baş etmeyi öğrenmek yerine kendilerini yetersiz hissetmelerine neden olacak ve sanalbir dünyada yaşamalarına sebep olacaktır.

Uzmanlar hayal güçleriyle çok önemli yerlere gelecek olan çocukların bu tür programlar nedeniyle gelişiminin köreldiği gerçekle bağdaşmayan şeylere yönlendirildiği düşüncesinde.

Çevresinde olup bitenleri, hayvanları, davranış biçimlerini yeni tanımaya başlayan çocuklar bu programlar yüzünden kafaları karışmakta, gerçek hayatta da bu tür yaratıkların varlığına inanmaktadırlar.

