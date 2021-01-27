Anlaşma sağlandı, Fenerbahçe’ye gol makinesi geliyor!

Sezona yepyeni bir kadro ile başlayan ve şampiyonluk yarışında lider Bekiştaş’ı yakın markaja alan Fenerbahçe’de transferler hız kesmek bilmiyor.

Transferde Mesut Özil ile çıkış yapan Kanarya, bir başka yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Sarı lacivertliler, Porto'nun golcüsü Moussa Marega ile her konuda anlaştı.

Portekiz takımlarından Porto’nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe’nin transfer listesinde yer alıyordu.

Sözcü’nün haberine göre Fenerbahçe yönetimi, 2017 yılından beri Porto forması giyen ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuyu Türkiye’ye gelmeye ikna etti.

Sezon başında transfer edilen Papiss Cisse ve Kemal Ademi’den beklenen verimi alamayan Fenerbahçe, Mbwana Samatta’nın da sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmasıyla hücum gücünde darbe yemişti.

Sakatlıktan dönen Samatta ve Mame Thiam’ın formda görüntüsüne rağmen hücum hattını sağlamlaştırmak isteyen sarı lacivertliler, Marega transferiyle birlikte forvetteki skorer golcü eksikliğini gidermeyi planlıyor.

Tecrübeli forvet ile anlaşan sarı lacivertliler, transferi sezon sonuna bırakmadan devre arasında tamamlamak için Porto kulübüyle görüşmelerini sürdürüyor. Bu sezon Porto formasıyla 24 maç çıkan Marega, dokuz gol-4 asistlik performans sergiledi.

Porto’nun 2016 yılında 3.8 milyon Euro’ya kadrosuna kattığı yıldız golcü, o sezon Vitoria Guimaraes’e kiralandı. 2017’de Porto ile ilk sezonunu yaşayan Marega, ligde oynadığı 29 maçta 22 gol-5 asistlik formuyla adından söz ettirdi.

2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, dokuz asist yaptı.

