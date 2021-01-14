Anksiyete nedir? Anksiyete bozukluğuna ne iyi gelir?

Anksiyete bozukluğu kişilerde sürekli, aşırı ve yaşanan duruma uygun olmayan bir endişe bozukluğudur.

Kişinin günlük yaşamını engellediği gibi insani etkinliklerini sürdürmesinin de önüne geçer.

Pek çok kişinin muzdarip olduğu bir sağlık problemi olan anksiyetedir.

Vücudun fiziksel ve zihinsel olarak yeterince dinlenememesi, monoton ve değişime kapalı bir yaşam tarzı benimsenmesi gibi sorunlar nedeniyle ortaya çıkan bu rahatsızlık her 100 kişiden dördünde görülebiliyor.

Psikolojik etkilerin yanında nefes darlığı, titreme, kas ağrıları gibi fiziksel belirtilere de neden olabiliyor.

Anksiyete bozukluğu olan birey aile ve iş ortamındaki bireylerle iletişim kurmada güçlük çekebilir.

Anksiyeteye neden olan faktörler ise şunlardır...

* Genetik faktörler* Kalp hastalıkları* Doğal afetlerin yaşanması* Stresli bir durumla karşılaşılması* Büyük çaplı kazalar* Uyku bozuklukları* Yeme bozuklukları* Sevilen birini kaybetmek* Sevilme duygusunu hissetmeme* Kendini değersiz hissetme* Aşırı koruyucu bir tutuma maruz kalma* Baskı altında olma* Fiziksel şiddete maruz kalma* Duygusal şiddete maruz kalma* Sınav kaygısı* Travma oluşturabilecek bir olay yaşama

* Kaygılı, sıkıntılı, gergin, tuhaf hissedersiniz.* Kendi değerinizden şüphe duyarsınız, özgüveniniz sarsılır.* Başınız döner, gözleriniz hafif kararır, çevrenizden kopmuş hissedersiniz.* Çabuk gerilirsiniz, nefes alıp verişiniz sıklaşır, kaslarınız ağrır.* Titremeye, sallanmaya başlayabilirsiniz, avuçlarınız terler.* Sürekli ağlamak ister, umutsuz hissedersiniz.* Konsantre olmak, hatırlamak zorlaşır.* Hayatınızdaki üzücü olaylara yoğunlaşırsınız.* İnsanların sözleri kafanızda dolaşıp durur.* İçinde bulunduğunuz çevreden, durumdan kaçmak istersiniz.

Nefes alın - Bunun bazen işe yaramadığını biliyorum ama olsun: Nefesinizi kontrol etmeye başlamak, zihninizi ve bedeninizi sakinleştirir.Sizi endişelendiren her şeyi alt alta yazın ve paniğe kapılmamak için hayatınızı düzenli yaşamaya çalışın. Arkadaşlarınıza, ailenize endişe nöbetleri geçirdiğinizi söylemekten çekinmeyin.Sizi tedirgin eden durumdan uzaklaşın.Kendinize değer verin; bu konuda olumlu düşünün.Olumsuz yorumlarla kendinize eziyet etmeyin. Bu, özgüveninizi sarsar, anksiyete ataklarını sıklaştırır.İyi uyuyun, stresinizi kontrol altına alın.Neşeli şarkılar dinleyin, mutlu filmler seyredin.Duygularınızı yatıştırmak için içinizden 10'a kadar sayın.Eğer durum daha da ciddileşir, kontrolden çıkarsa doktora danışın.

Hayatta iş ve özel yaşam arasında bir denge kurulması, işin gereğinden fazla zaman almamasına dikkat edilmesi gerekir. İş ortamında iletişimin geliştirilmesi, paylaşımların artması, sorumluluğun bölüşülmesi, eskiden keyif alınan etkinliklerin yeniden yapılmaya başlanması ve yeni etkinlikler keşfedilmesi sürecin aşılmasında önemli yer tutar.

Ayrıca, bu sorunu yaşayan kişiler bazen yardım almak istemeyecek kadar çaresiz hissedebilirler. Böyle durumlarda, kişinin yakınlarına da önemli sorumluluklar düşer.

Kişi, profesyonel yardım almaya ikna edilmelidir. sebebi anksiyete bozukluğu olabilir.

