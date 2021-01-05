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Anket sonuçları: "Cumhur İttifakı çoğunluğu sağlayamaz Erdoğan da seçilemez"

Anket sonuçları ile ilgili Metropoll Araştırma'nın sonuçlarını açıklayan Sencar, "Muhalefet tüm cephesiyle bir araya gelse Cumhur İttifakı çoğunluğu da sağlayamaz Erdoğan da seçilemez" dedi

GÜNDEM 05.01.2021, 09:04
Anket sonuçları:
Metropoll Araştırma Başkanı Prof. Özer Sencar, Türkiye’nin Nabzı anketinin Aralık sonuçlarını RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında paylaştı. Prof. Sencar, “Şu an bir seçim olsa ve muhalefet tüm cephesiyle bir araya gelse Cumhur İttifakı çoğunluğu da sağlayamaz Erdoğan da seçilemez. Ama bunun bir şartı var, muhalefet seçmenlerinin çoğunluğunun onaylayacağı bir aday...” dedi.
İşte Prof. Sencar’ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu an Ak Parti diye bir şey kalmadığı adeta ortada, Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi var. Hem kendi adına hem parti adına var. Diğer partilerin varlıklarını 10 puanın üstüne taşıyamamalarının en önemli sebebi liderlerinin Tayyip Erdoğan karşısında rekabet edebilir, ona meydan okuyabilir seviyede olmamasından kaynaklanıyor.
Parti liderleri dışında popülaritesi Erdoğan’ı aşanlar var ama onlar Büyükşehir Belediye Başkanları. Belki de halkımız yeni bir sima, yeni bir yüz istiyor. 2001 Yılında olduğu gibi Tayyip Erdoğan’ın çıktığı gibi yeni birisi çıksa şu an sahnede olmayan birisi ve halkı ikna etse halk da güvenirse bu insana beklenmeyecek bir destek verebilirler. Şu an ne muhalefette ne de hiç beklenmedik sahneye çıkan birisi yok maalesef. Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları böyle bir potansiyel taşıyor. Mansur Yavaş’ın popülaritesi Erdoğan’ı aştı. İmamoğlu’nun popülaritesi de Erdoğan ile başa baş gidiyor. Bu iki ismin yeni bir lider potansiyeli kamuoyunda desteğini görüyorum. Bu iki lider mevcut ülkeyi ne derece yönetebilir konusunda fikir belirtebilmemiz için Büyükşehirdeki başarılarını görmemiz lazım. Bu iki isim sahneye yeni çıkan bir aktör gibi görülebilir ama lider olarak sahneye çıkacaklar mı bilmiyoruz.
Halk, şu parti iktidara gelirse ekonomiyi bugünkü durumunda daha ileri bir seviyeye taşır algısı yok. Yaptığımız araştırmada bir soru sorduk. “Ekonomi hangi liderin elinde daha iyi olur” dedi. Ak Partililer’in yüzde 82’si Erdoğan derken, CHP’lilerin yüzde 45’i Kılılçdaroğlu’nun başkanlığında ekonomi düzelir diyor, İyi Partililerin de yüzde 56’sı Meral Akşener başkanlığında ekonomi düzelir diyor. Muhalefet parti seçmenleri kendi liderlerinin ekonomiyi düzeltebileceği konusunda bir güven duymuyor.
Özellikle kararsız seçmenlerde böyle bir güven oluşmuyor. Bunu aşmaları lazım. Bu siyasi tarihimizde görülmemiş bir olaydır. İnönü iktidarında demokrat Parti muhalefeti, Demokrat Parti iktidarında İnönü muhalefeti, ihtilalcilere karşı Demirel’in muhalefet, Özal’a karşı Demirel’in muhalefeti ve Ecevit’in muhalefeti. Bütün bu dönemlerde iktidar yıpranırken muhalefet yükselmiştir ve tek başına iktidara gelmiştir. Menderes, Demirel ve Özal tek başına iktidara geldi. Normalde siyasi partilerin ilk 5 yılı başarılı sonraki yıllarda başarısı düşer. Ak Parti 4. Dönemine giriyor. Ak Parti hala iktidarda görünüyor ve hala muhalefetten birisi o koltuktan in ben oturacağım diyemiyor. CHP bir ara Deniz Baykal dönemindeki yüzde 20 seviyesine kadar geriledi. Şimdi yeni yeni yeniden yükseliyor.
Şu an da bir seçim olsa muhalefet tek bir grup haline dönüşürse, bir önceki seçimde var olan Millet ittifakı muhalefetin bütün cephesini bir araya getirirse, seçime yine Millet İttifakı ve Cumhur ittifakı şeklinde girersek bugünkü şartlarda AK Parti’nin ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının parlamento da çoğunluk sağlaması da mümkün değil, Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını da kazanması mümkün değil. Bunun bir şartı var. Muhalefet seçmenlerinin bütün çoğunluğunun onaylayacağı bir Cumhurbaşkanı adayı olduğu taktirde. Bunu başarabilir mi? hep birlikte zaman içerisinde göreceğiz?
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