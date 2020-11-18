Ankara’yı pas geçti Patrikhane’ye gitti

“ ABD Dışişleri Bakanı” sıfatıyla Türkiye’ye gelmesine karşın Mike Pompeo’nun temaslarının adresinin başkent değil de İstanbul olması Ankara’yı rahatsız etti. Cumhurbaşkanlığı yahut Dışişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir isimle görüşmeyen Pompeo’nun ziyaret ettiği isimler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell yer aldı. Ziyareti gazetemize değerlendiren uzmanlar, devlet teamüllerine aykırı ziyaretin Türkiye’nin yanı sıra ABD’deki lobilere, Yunanistan ve Rusya’ya da mesajlar içerdiğine işaret etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde de küstah açıklamalarda bulunmuştu. Fransız yayın organı Le Figaro’ya konuşan Pompeo, ABD ve Avrupa’nın Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

3 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilen ABD başkanlık seçiminin kaybeden tarafında yer alan isimlerden olan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye tartışılan bir ziyaret gerçekleştirdi. ‘ABD Dışişleri Bakanı’ sıfatıyla Türkiye’ye gelmesine karşın Pompeo’nun temaslarının adresinin başkent değil de İstanbul olması Ankara’yı rahatsız etti.



Cumhurbaşkanlığı yahut Dışişleri Bakanlığı’ndan herhangi bir isimle görüşmeyen Pompeo’nun ziyaret ettiği isimler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos ve Vatikan Büyükelçisi Başpiskopos Paul Russell yer aldı. Öte yandan Pompeo’nun Rüstem Paşa Camii’ni ziyaret etmesi de dikkat çeken bir başka noktaydı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye ziyaretini uzman isimler gazetemize değerlendirdi. Prof. Dr. Sait Yılmaz ve Prof. Dr. Hasan Köni, konuya ilişkin olarak Millî Gazete’ye değerlendirmelerde bulundu. İki önemli isim de Pompeo’nun ziyaretinde birçok mesaj olduğunu ifade etti.



Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sait Yılmaz, Pompeo’nun ziyaretinin devlet teamüllerine aykırı olduğunu söyledi. Söz konusu durumun normal karşılanmasının mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, “Türkiye’ye gelip de bu ülkenin siyasi liderleriyle görüşmek yerine Türkiye’deki bazı grupların temsilcileri ile görüşmesi, her şeyden önce hem devlet teamüllerine uymamak hem de samimiyetsizliktir” dedi. Pompeo’nun Türkiye’nin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’i ziyaret edecek olmasını da yorumlayan Yılmaz, “Ortadoğu’ya yönelik bir dizayn söz konusu. Yeni bir düzen kuruluyor. Bunun arkasında ABD’nin derin devleti var. ABD’deki başkan kim olursa olsun bu devlet devam eder. Yani Biden da gelse bunlara devam edecek” diye konuştu.



Esenyurt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Sait Yılmaz, Pompeo’nun ziyaretinin devlet teamüllerine aykırı olduğunu söyledi. Söz konusu durumun normal karşılanmasının mümkün olmadığını dile getiren Yılmaz, “Türkiye’ye gelip de bu ülkenin siyasi liderleriyle görüşmek yerine Türkiye’deki bazı grupların temsilcileri ile görüşmeleri her şeyden önce hem devlet teamüllerine uymamak hem de samimiyetsizliktir” dedi.



Prof. Dr. Sait Yılmaz, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Türkiye’nin ardından Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail rejimini ziyaret edecek olmasına dair soruyu da cevaplandırdı. ABD’deki başkan kim olursa olsun ABD’nin derin devletinin devam ettiğini vurgulayan Yılmaz, “Ortadoğu’ya yönelik bir dizayn söz konusu. Yeni bir düzen kuruluyor. Bunları söylerken ABD’deki yönetimlere göre söylemiyoruz. Bunun arkasında ABD’nin derin devleti var. ABD’deki başkan kim olursa olsun bu devlet devam eder. Yani Biden de gelse bunlara devam edecek. Dolayısıyla Ortadoğu’daki ABD çıkarları bitmiş değil” diye konuştu.



* Milli Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni ise Pompeo’nun Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinin iki tane anlamı olduğunu söyleyerek, “Pompeo’nun yaptığı hukuka aykırı değil ama devlet ile görüşmeyerek diplomatik bir tavır koyuyor ortaya. Bartholomeos ile görüşmesinin iki tane anlamı var. Birincisi dolaylı olarak Yunanistan’ı desteklediğini ifade ediyor. İkincisi Rusya’ya karşı bir mesaj. Çünkü Rusya’nın ulusal güvenlik politikalarında Ortodoksluk konusu da var. Onların ‘Yakın Çevre’ isimli bir güvenlik politikası var. Burada Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya; Kafkaslar’da da Ermenistan. Yunanistan da Ortodoks ayrıca. ABD, Ortodoksluğun merkezini İstanbul’a kaydırmak istiyor. Ukrayna ve Rusya’yı böylece Ortodoks birliğini bozma çabaları var. Yani Pompeo, iki üç türlü mesaj veriyor” dedi.



* Milli Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni de Pompeo’nun Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin olarak dikkat çeken sözler sarf etti. Pompeo’nun Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinin iki tane anlamı olduğunu söyleyen Köni, “Pompeo’nun yaptığı hukuka aykırı değil ama devlet ile görüşmeyerek diplomatik bir tavır koyuyor ortaya. Bartholomeos ile görüşmesinin iki tane anlamı var. Birincisi dolaylı olarak Yunanistan’ı desteklediğini ifade ediyor. İkincisi Rusya’ya karşı bir mesaj. Çünkü Rusya’nın ulusal güvenlik politikalarında Ortodoksluk konusu da var. Onların ‘Yakın Çevre’ isimli bir güvenlik politikası var. Burada Beyaz Rusya, Ukrayna ve Rusya; Kafkaslar’da da Ermenistan. Yunanistan da Ortodoks ayrıca. ABD Ortodoksluğun merkezini İstanbul’a kaydırmak istiyor. Ukrayna ve Rusya’yı böylece Ortodoks birliğini bozma çabaları var. Yani Pompeo iki üç türlü mesaj veriyor” dedi. ABD dış politikasının ortak olduğunu da sözlerine ekleyen Köni, “ABD’nin sistemi ve güvenlik politikası gelen partilere göre değişmiyor” ifadelerini de kullandı.



Türkiye’ye ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ziyaret ettiği yerler arasında Rüstem Paşa Camii’nin yer aldığı da görüldü. Pompeo’nun İstanbul’un Fatih ilçesinde yer alan Rüstem Paşa Camii’ni neden ziyaret ettiği merak konusu oldu. Pompeo’nun ziyaret sebebinin Rüstem Paşa Camii’nin içerisinde yer alan çinilerin sanatsal değeri olabileceği ifade edilirken bir başka görüşe göre söz konusu ziyaret de bir mesaj barındırıyor. Konuya ilişkin olarak farklı değerlendirmelerde bulunulurken İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Naim Babüroğlu bir TV kanalında yapmış olduğu açıklamada, “Rüstem Paşa Camii’nin inşasından önce orada bir kilise var. Burada bunu unutmuyor. Maksadı şu Fener Rum Patriği ile beraber ziyaret etmesi aslında, “Ben kiliseyi de ziyaret ediyorum, bu kiliseye sahip çıkıyorum” anlamında” diye konuştu.



* ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret öncesinde de küstah açıklamalara imza atmıştı. Pompeo, yapmış olduğu açıklamada, Türkiye’nin Doğu Akdeniz, Azerbaycan ve Libya konusundaki politikasından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Fransız yayın organı Le Figaro’ya konuşan Pompeo, ABD ve Avrupa’nın Türkiye’ye karşı birlikte hareket etmesi gerektiğini söylemişti.

