Ankara'ya yürümek isteyen Soma maden işçileri gözaltına alındı
Soma maden işçileri 12 Ekim’de Ankara’ya yürüme kararı aldı. Yaklaşık 20 maden işçisi polis tarafından engellendi. İşçiler, Salihli’de sabaha karşı gözaltına alındı.
GÜNDEM 17.10.2020, 12:26
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Manisa’da tazminat hakları yıllardır ödenmeyen Soma Uyar Madencilik işçileri, seslerini duyurabilmek için 12 Ekim’de Ankara’ya yürüme kararı aldı.
Yürüyüşleri engellenen işçilerin, Soma Maden Şehitleri Mezarlığı önündeki direnişleri 5 gündür devam ederken, tüm engellemelere rağmen dün gece Manisa Salihli’ye ulaşan yaklaşık 20 maden işçisi, İzmir-Ankara Karayolu’nda kamp kurdu. Ancak sabaha karşı saat 04.00 civarlarında aralarında Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri Başaran Aksu ve Kamil Kartal’ında bulunduğu yaklaşık 20 maden işçisi gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütleme Sekreteri Kamil Kartal, Jandarma Alay Komutanı’nın bulundukları yeri terk etmemeleri durumunda gözaltı işlemi gerçekleştireceklerini belirttiğini ifade ederek, “Sanki suçlu bizmişiz, hırsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyorlar. Hesabı sorması gerekenlere hesap sormayanlar bize hesap sormaya çalışıyor. Oysa bizim haklılığımızı herkes biliyor. İşverene gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sınıyor. Yetkililere bir daha söylüyoruz. Devletin gücüyle bizi sınmayın. Devletin gücünü namussuzluk yapana, hakkımızı gasp edene sorun. Biz alın terimizin hakkını istiyoruz. Maden ocaklarında bıraktığımız ayaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi istiyoruz. Sizden korkmuyoruz” diye belirtti.
Gözaltına alınan işçilerin, Salihli Jandarma Karakolunda tutulduğu öğrenildi
Yürüyüşleri engellenen işçilerin, Soma Maden Şehitleri Mezarlığı önündeki direnişleri 5 gündür devam ederken, tüm engellemelere rağmen dün gece Manisa Salihli’ye ulaşan yaklaşık 20 maden işçisi, İzmir-Ankara Karayolu’nda kamp kurdu. Ancak sabaha karşı saat 04.00 civarlarında aralarında Bağımsız Maden İş Sendikası üyeleri Başaran Aksu ve Kamil Kartal’ında bulunduğu yaklaşık 20 maden işçisi gözaltına alındı.
Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, gözaltına alınmadan önce sosyal medya hesaplarında açıklama yapan Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütleme Sekreteri Kamil Kartal, Jandarma Alay Komutanı’nın bulundukları yeri terk etmemeleri durumunda gözaltı işlemi gerçekleştireceklerini belirttiğini ifade ederek, “Sanki suçlu bizmişiz, hırsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyorlar. Hesabı sorması gerekenlere hesap sormayanlar bize hesap sormaya çalışıyor. Oysa bizim haklılığımızı herkes biliyor. İşverene gücü yetmeyen devlet şimdi gücünü bizde sınıyor. Yetkililere bir daha söylüyoruz. Devletin gücüyle bizi sınmayın. Devletin gücünü namussuzluk yapana, hakkımızı gasp edene sorun. Biz alın terimizin hakkını istiyoruz. Maden ocaklarında bıraktığımız ayaklarımızı, ellerimizi, gözlerimizi istiyoruz. Sizden korkmuyoruz” diye belirtti.
Gözaltına alınan işçilerin, Salihli Jandarma Karakolunda tutulduğu öğrenildi
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