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Ankara'ya yürümek isteyen madencilere, jandarma engeli

Tazminat hakları için eylem yapıp Ankara'ya yürüyen Ermenekli madenciler, jandarma engeline takıldı.

GÜNDEM 25.11.2020, 18:59
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Ankara'ya yürümek isteyen madencilere, jandarma engeli
12 Ekim'den bu yana tazminat hakları için eylem yapan Ermenekli madenciler, görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkmaması Ankara'ya yürümek isteyince, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştı.
Sloganlarla yürüyüşe geçen işçilerin önü jandarma ve polis ekipleri tarafından kesildi.
İşçilerin konuşmalarının ardından Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Tahir Çetin fenalaşınca, hastaneye kaldırıldı.
Madenciler bir süre sonra jandarmanın cop, biber gazı, plastik vermi ve tazyikli su kullandığı müdahalesiyle karşılaştı.
Hastaneden dönen Tahir Çetin ile Örgütlenme Uzmanı Ayşe Büşra Yılmaz'ın da bulunduğu 15 madenci gözaltına alındı.
Müdahale sonucu yaralananların da olduğu öğrenilirken, madencilerin bekleyişi sürüyor.

#MadenciyeBiberGazı #ErmenekliMadenciyeYoluAç pic. twitter.com/nJNLODJYXo
— Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020

#MadenciyeBiberGazı #ErmenekliMadenciyeYoluAç pic. twitter.com/nJNLODJYXo — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020
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