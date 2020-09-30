Ankaraspor'un transfer yasağı kalktı
Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspo'un transfer yasağı kalktı
GÜNDEM 30.09.2020, 13:32
Ankaraspor Başkanı Mehmet Emin Katipoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, kulübün transfer yasağının kalktığını duyurdu.
Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.
Oyuncularına olan borçları nedeniyle geçen sezonun başından itibaren transfer yasağı bulunan Ankaraspor, bu sezonun ilk üç haftasında da genç futbolcularla mücadele edip, 1 galibiyet ve 2 mağlubiyet almıştı.
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