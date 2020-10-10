Ankaragücü'nü yenen Sivasspor, TSYD Başkent Kupası'nın sahibi oldu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkent Kupası sahibini buldu. TSYD'nin Ankara ve Sivas şubelerinin ortaklaşa düzenlediği organizasyonda MKE Ankaragücü ile Demir Grup Sivasspor kozlarını paylaştı.

Cumhuriyetin ilanı ve Ankara'nın başkent oluşunun 97'inci yılı etkinlikleri kapsamında oynanan maçı, Demir Grup Sivasspor 2-0 kazandı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada kırmızı-beyazlıların gollerini 38. dakikada Hakan Arslan, 90+4. dakikada Yatabare attı.

