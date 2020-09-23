Ankaragücü'nden Mehmet Ekici açıklaması
Fenerbahçe'den ayrılan Mehmet Ekici'nin yeni adresi merak edilirken Ankaragücü Başkanı Fatih Mert sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.
GÜNDEM 23.09.2020, 02:55
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Ankaragücü'nde transfer çalışmaları sürüyor.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'nin Ankaragücü'ne transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kulüp başkanı Fatih Mert konuyla ilgili "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direk bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mehmet Ekici'nin Ankaragücü'ne transfer olacağı yönünde iddialar ortaya atıldı.
Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan kulüp başkanı Fatih Mert konuyla ilgili "Mehmet Ekici ismi transfer komitemizde gündeme gelmiştir. Kendisine direk bir teklifimiz ve görüşmemiz olmamıştır." ifadelerini kullandı.
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