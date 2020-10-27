Ankaragücü'nden koronavirüs açıklaması

MKE Ankaragücü Kulübü, yönetim kurulu üyelerinden bir kişide yeni tip koronavirüs ( Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Ankaragücü Kulübü'nden sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yönetim kurulu üyemizde görülen semptomlar üzerine yapılan Kovid-19 testi pozitif çıkmıştır. Yönetim kurulu üyemize ’geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

