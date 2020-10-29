Ankaragücü'nden flaş Galatasaray maçı açıklaması

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, futbolculara yapılan ikinci testlerin negatif çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olacaklarını açıkladı.A Spor'a açıklamada bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." dedi.

