Ankaragücü'nden flaş Galatasaray maçı açıklaması
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Galatasaray maçında sahada olacaklarını ifade etti.
GÜNDEM 29.10.2020, 19:41
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, futbolculara yapılan ikinci testlerin negatif çıktığı ve Galatasaray maçında sahada olacaklarını açıkladı.A Spor'a açıklamada bulunan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, "Futbolculara yapılan ikinci testler negatif çıktı. Hafta sonu Galatasaray karşısında sahaya çıkacağız." dedi.
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