Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Süper Lig’in 15. haftası yine nefesleri kesti. Mücadelelerde tartışmalı pozisyonlar yaşanırken birbirinden ilginç detaylar öne çıktı.

Lig’in 15. haftasında ise Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.

Kritik maç öncesi maç saati ve programı belli oldu.

Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.

Ankaragücü 11'i: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi

Yeni Malatyaspor: 11'i: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut

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