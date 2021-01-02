Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
Süper Lig'de 16. hafta heyecanı cumartesi başlıyor. Zirve yarışında kıyasıya mücadelenin sürdüğü ligde Ankaragücü sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
GÜNDEM 02.01.2021, 09:52
Süper Lig’in 15. haftası yine nefesleri kesti. Mücadelelerde tartışmalı pozisyonlar yaşanırken birbirinden ilginç detaylar öne çıktı.
Lig’in 15. haftasında ise Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesi maç saati ve programı belli oldu.
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
Ankaragücü 11'i: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi
Yeni Malatyaspor: 11'i: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut
.
Lig’in 15. haftasında ise Ankaragücü ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya gelecek.
Kritik maç öncesi maç saati ve programı belli oldu.
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor maçı 2 Ocak Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak.
Ankaragücü 11'i: Ricardo, Atakan Çankaya, Sarlija, Kitsiou, Pinto, Voca, Lukasik, Çekiçi, Paintsil, Lobzanidze, Bolingi
Yeni Malatyaspor: 11'i: Ertaç, Hadebe, Semih, Chebake, Hafez, Youssouf, Fofana, Olcay Şahan, Kubilay, Tetteh, Umut Bulut
.
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