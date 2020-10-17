Ankara'dan peş peş açıklamalar! Ermenistan'a 'haydut devlet' tepkisi

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, işgalci Ermenistan'ın Azerbaycan'da sivillere yönelik füzeli katliamına dair sert tepki gösterdi.

Azerbaycan'ın Gence şehrine atılan füzeyi haydutluk olarak değerlendiren Çelik "Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor" dedi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur. Can Azerbaycan'ın yanındayız! Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz."



Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ Ermenistan, terör devleti olduğunu bir kez daha göstermiş, sivillere saldırarak yine insanlık suçu işlemiştir. Bu alçaklığı lanetliyorum. Daima Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikteyiz. Can Azerbaycan asla yalnız kalmayacak” dedi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ermenistan, ilan edilen ateşkese rağmen savaş suçları işliyor. Hocalı’da yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, sivil demeden cinayet işliyor. Bu hukuksuzluk ve katliamlar karşılıksız kalmayacaktır. Kim ne derse desin Türkiye sonuna kadar Azerbaycan’ın yanındadır." açıklamasında bulundu.

