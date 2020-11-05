Ankara'da trafik kazası: İki otobüs çarpıştı! Yaralılar var

Ankara Kızılay'da sabah saatlerinde iki otobüs çarpıştı. Kaza kırmızı ışıkta geçen halk otobüsü, belediye otobüsüne çarpmasıyla meydana geldi.



Kazada belediye otobüsü refüje çıktı, iki otobüste de ağır hasar meydana geldi. 17 yolcu, düşme ve savrulma nedeniyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve UMKE ekibi geldi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere nakledildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, halk otobüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.

Kazanın görgü tanıkları kırmızı ışıkta geçen halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti.

