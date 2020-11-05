Son Dakika
Ankara'da trafik kazası: İki otobüs çarpıştı! Yaralılar var
Ankara'da meydana gelen trafik kazasında iki otobüs çarpıştı. Kazada iki otobüste de bulunan toplam 17 kişi yaralandı.
GÜNDEM 05.11.2020, 11:24
2
Ankara Kızılay'da sabah saatlerinde iki otobüs çarpıştı. Kaza kırmızı ışıkta geçen halk otobüsü, belediye otobüsüne çarpmasıyla meydana geldi.
Kazada belediye otobüsü refüje çıktı, iki otobüste de ağır hasar meydana geldi. 17 yolcu, düşme ve savrulma nedeniyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve UMKE ekibi geldi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere nakledildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, halk otobüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.
Kazanın görgü tanıkları kırmızı ışıkta geçen halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti.
Kazada belediye otobüsü refüje çıktı, iki otobüste de ağır hasar meydana geldi. 17 yolcu, düşme ve savrulma nedeniyle yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, ambulans ve UMKE ekibi geldi.
Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere nakledildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekipleri, halk otobüsünün kırmızı ışıkta geçtiğini tespit etti.
Kazanın görgü tanıkları kırmızı ışıkta geçen halk otobüsünün çok hızlı geldiği için duramayarak belediye otobüsüne çarptığını ifade etti.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Kasım 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3
Sayfalar Tümü