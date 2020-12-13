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Ankara'da şantiyede toprak kayması: 1 işçi öldü
Ankara'da, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yeni hizmet binası şantiye alanında,ltyapı çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı. Kazada 1 işçi öldü.
GÜNDEM 13.12.2020, 18:10
Çankaya ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde, DSİ Genel Müdürlüğü’nün yeni hizmet binası şantiye alanında, saat 16.00 sıralarında altyapı çalışması yapılırken toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 2 metre derinlikteki kanalda çalışan işçiler Ahmet Tokgöz ile Mehmet Vurgun toprak altında kaldı. Çevredeki diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Tokgöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Vurgun'u kurtarma çalışmaları ise sürüyor.
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