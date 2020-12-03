Ankara'da mesai saatlerine yeni düzenleme

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Vali Vasip Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuz, ilimizde faaliyet gösteren OSB, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarının mesai saatlerini 08.00-18.00 olarak belirledi." ifadeleri kullanıldı.

