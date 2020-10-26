Ankara'da korkunç olay! Önce vurdu sonra başında bekledi

Ankara'da, Keçiören ilçesinde meydana gelen olayda, Nevşehir Caddesi üzerindeki market önünde karşılaşan Tayfur G. ile Haydar S, alacak-verecek meselesi yüzünden başlayan tartışmalarının büyümesi üzerine Tayfur G, aracından pompalı tüfeğini alarak, Haydar S'ye ateş etti.



Bacağından yaralanan Haydar S, kanlar içinde yerde kaldı. Tayfur G, elinde pompalı tüfekle kaldırımda yerde sürüklenen Haydar S'nin başında beklerken, çevredekilere polis ve sağlık ekiplerine haber vermelerini istedi.



Cep telefonu kamerası ile görüntülenen olayda Tayfur G, gelen polis ekiplerine tüfeği vererek teslim olurken yaralı Haydar S'ye, ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. Haydar S, daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Haydar S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Tayfur G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.



