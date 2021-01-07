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Ankara'da korkunç kaza! Tır her yeri savaş alanına çevirdi
Ankara'da park halindeyken freni patlayan tırın çarpması sonucu ortalık savaş alanına döndü.
GÜNDEM 07.01.2021, 09:31
Ankara'nın Mamak ilçesinde ferini patlayan tırın park halindeyken 11 araca sonrasında da bir binanın duvarına çarpması sonucu çok büyük maddi hasar meydana geldi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, cadde üstünde yokuşa park edilmesinden bir süre sonra freni arızalandı.
Yerinden hareket eden tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Ankara'da freni boşalan tır 11 aracı hurdaya çevirdi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, cadde üstünde yokuşa park edilmesinden bir süre sonra freni arızalandı.
Yerinden hareket eden tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.
Ankara'da freni boşalan tır 11 aracı hurdaya çevirdi.
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