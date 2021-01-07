Ankara'da korkunç kaza! Tır her yeri savaş alanına çevirdi

Ankara'nın Mamak ilçesinde ferini patlayan tırın park halindeyken 11 araca sonrasında da bir binanın duvarına çarpması sonucu çok büyük maddi hasar meydana geldi.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tır, cadde üstünde yokuşa park edilmesinden bir süre sonra freni arızalandı.

Yerinden hareket eden tır, önce park halindeki 11 araca ardından bir binanın duvarına çarparak durdu. Olayda yaralanan 1 kişi, çevredekilerin ihbarına üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hasar gören araçlar, polisin incelemesinin ardından çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı.

Ankara'da freni boşalan tır 11 aracı hurdaya çevirdi.

