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Ankara'da hareketli saatler... Çaldıkları otomobili ateşe verdiler!
Ankara'nın Keçiören ilçesinde park halindeki bir otomobil alev alev yandı. Otomobilin çalıntı olduğu ortaya çıkarken çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
GÜNDEM 15.01.2021, 08:18
Ankara'nın Keçiören ilçesi Kanuni Mahallesi'nde meydana gelen olay saat 04.30 sularında gerçekleşti.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, çaldıkları otomobili yolda bırakarak ateşe verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi geldi.
Yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri kısa çalışmanın ardından alevleri söndürdü..
Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmada otomobil plakasının da sahte olduğunu tespit etti.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis, aracı çalan kişi veya kişiler üzerinde çalışma başlattı.
Kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler, çaldıkları otomobili yolda bırakarak ateşe verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve emniyet ekibi geldi.
Yangına müdahale eden İtfaiye ekipleri kısa çalışmanın ardından alevleri söndürdü..
Emniyet ekipleri yaptıkları çalışmada otomobil plakasının da sahte olduğunu tespit etti.
Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis, aracı çalan kişi veya kişiler üzerinde çalışma başlattı.
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