Ankara’da flaş koronavirüs önlemi: Sokağa çıkma kısıtlaması geldi!
Ankara'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Daha önce 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilen vatandaşlar, artık 10.00 ile 16.00 arasında çıkabilecek.
GÜNDEM 10.11.2020, 20:51
Ankara'da daha önce 10.00 ile 20.00 arasında sokağa çıkabilen vatandaşlar, artık 10.00 ile 16.00 arasında çıkabilecek.
Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
Ankara Valiliği yaptığı açıklamada, "65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatleri arasında sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabileceklerine, bu saatler dışında 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın sokağa çıkmasının kısıtlanmasına karar verilmiştir." açıklamasında bulundu.
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