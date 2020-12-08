Ankara'da dehşet verici olay! Başını taşla ezerek öldürdü
Ankara'da, kağıt toplayıcısı Batuhan Y. (20), çıkan kavgada husumetlisi Ali Rıza Koçak'ı (60) başını taşla ezerek öldürdü.
GÜNDEM 08.12.2020, 22:33
Ankara'da Çankaya ilçesi Marmara Sokak'ta bulunan metruk apartmanda meydana gelen olayda, aralarında önceden husumet bulunan Batuhan Y. ile Ali Rıza Koçak arasında belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.
Batuhan Y., kavganın devamında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurması sonucu aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalan koçak, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.
Kavgaya şahit olan bir kişi polise haber vermesi sonrası dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
Batuhan Y., kavganın devamında yerde bulduğu taşla Koçak'ın başına vurması sonucu aldığı darbelerle yerde hareketsiz kalan koçak, Batuhan Y. yaşlı adama vurmaya devam etti.
Kavgaya şahit olan bir kişi polise haber vermesi sonrası dakikalar içinde adrese gelen polis, Batuhan Y.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Çağrılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Rıza Koçak'ın hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekipleri, kavganın başladığı sokağı emniyet şeridi ile koruma altına alarak, olay yerinde incelemede bulundu. Koçak'ın cansız bedeni, daha sonra Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay hakkında soruşturma başlatıldı.
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