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Ankara'da da anaokullar uzaktan eğitim verecek

Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi

GÜNDEM 29.11.2020, 16:55
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Ankara'da da anaokullar uzaktan eğitim verecek
Ankara'da 30 Kasım 2020-4 Ocak 2021 arasında resmi anaokulu, anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi
İstanbul Valiliği de 1 Aralık 2020 ile 4 Ocak 2021 arasında İstanbul'da anasınıfı, anaokulu ve uygulama sınıfları için uzaktan eğitim kararı almıştı.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanarak gündemindeki konuları görüşüp karar bağladı.
Buna göre; sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, barolar, meslek odaları, birlikler, kooperatifler ile kat malikleri tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 1 Mart 2021 tarihine kadar ertelendi.
Ayrıca İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilmelerine, dışarı paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmemesine ve bu yerlere yönelik denetim faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasına ve etkinliğinin artırılmasına karar verildi.
Yine, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer otel salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına izin verilmemesi kararlaştırıldı.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her tür ve seviyedeki eğitim kurumlarında 20 Kasım 2020-4 Ocak 2021 tarihlerinde eğitim-öğretim çalışmalarına uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği kararının alındığı, ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda ise resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitime devam edilmesinin yazı ile 81 il valiliğine bildirildiği anımsatıldı.
Açıklamada, "Ancak Milli Eğitim Bakanlığının 27.11.2020 tarihli ve 17375679 sayılı yazılarıyla, Covid19 salgınının yerleşim yerlerindeki seyrine bağlı olarak resmi anaokulları ve anasınıfları için 4 Ocak 2021 tarihine kadar uzaktan eğitime geçme kararının İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarının görüşleri çerçevesinde alınabileceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda; Covid-19 salgınının seyri dikkate alındığında 30 Kasım 2020- 4 Ocak 2021 tarihleri arasında ilimiz genelindeki resmi anaokulu ve anasınıfları ile uygulama sınıflarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim yoluyla sürdürülmesine oy birliği ile karar verildi." denildi.
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