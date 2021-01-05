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Ankara'da 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanması soruşturmasında 28 subay ve 1 sivil hakkında gözaltı kararı verdi.
GÜNDEM 05.01.2021, 10:18
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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki gizli yapısı deşifre edildi.
FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
FETÖ yöneticileriyle büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerindeki kontörlü sabit hatlardan iletişime geçtiği belirlenen 28'i subay 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilerin yakalanması için 10 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
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