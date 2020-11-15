Ankara'da 13 yaşındaki çocuğun çekiçli cinayetinin nedeni belli oldu

Ankara'da, evlerine gelen 13 yaşındaki ikiz kardeşlerden Ege D'yi darbedip, Arda D'yi ise bıçakladıktan sonra çekiçle öldüren aynı yaştaki Ege Ö'nün, bilgisayar oyunu nedeniyle arkadaşlarıyla kavga ettiği öne sürüldü.

Ankara'da, dün akşam saatlerinde 8'inci sınıf öğrencisi Ege Ö. ile misafir olarak evlerine gelen ikiz kardeşler Ege D. ve Arda D. arasında çıkan kavgada Ege Ö, Ege D.'yi darp etmesinin ardından mutfaktan aldığı bıçakla sınıf arkadaşlarından Arda D'yi bıçakladı. Ege D. kanlar içinde evden kaçarak apartman sakinlerinden yardım istedi.Ege D.'nin kaçtığını fark eden Ege Ö. kapıyı kilitleyerek Arda D'yi çekiçle öldürdü.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Arda D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Ege D. ise hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Ege Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bugün yeniden eve gelerek incelemede bulundu. Öte yandan, Ege D'yi darbedip, Arda D'yi ise bıçakladıktan sonra çekiçle öldüren Ege Ö. ikiz kardeşlerle bilgisayar oyununda yönettiği karakteri öldürdükleri için kavga ettiği öne sürüldü. Ayrıca, Ege Ö'nün Arda D'yi öldürdükten sonra kendini asarak intihara kalkıştığı, ancak ipin koptuğu öğrenildi. Ege Ö'nün annesinin kentteki özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğu, yine eğitimci olan babasının da yaklaşık 4 ay önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.



Olayın yaşandığı binada oturan Zeynep Utuş olayla ilgili, "İçeriden kaçan ikizlerin biri kapımıza vurdu. Kapıyı açtığımızda çocuğu kanlar içinde gördük. Bize, 'Ağabeyimi öldürüyorlar yardım edin teyze' dedi. Biz de koşarak oraya gittik ama kapıyı açan olmadı. Polise haber verdik. Onlar da kapıyı kırarak içeri girdi ve çocuğun öldüğünü gördük. Öldüren çocuk da iple kendini asmaya çalışmış ama ip kopunca ölen çocuğun yanına düşmüş. İnternet oyunlarını çok oynuyorlarmış ve oyun yüzünden birbirlerine girmişler" ifadelerini kullandı.



Komşularından Serhat Hamza Hün ise, "Biz olayı gördüğümüzde çok korktuk. Çocuğu adeta katletmişti. Ayrıca kendini ölü olarak göstermek için oradaki kanlardan üzerine sürmüş ve kendini asmaya çalışmış ama yapamamış" dedi.



Komşu Esme Çınarel de, "Bir oyun oynuyorlarmış. Oyun esnasında 'Sen beni nasıl öldürdün' diyerek kavga başlamış. Birbirlerine bıçak çekiyorlar. O sırada ikizlerden biri kaçmayı başarıyor. Komşular olayın olduğu eve gidip, kapıyı açmaya çalışmış ama kimse açamamış. Polis gelince kapıyı açtılar ve çocuğun öldüğünü gördük" diye konuştu.



Arda D'nin cenazesi ise öğle namazı sonrası Ahmet Efendi Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

