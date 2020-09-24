Ankara'da 12 kişi daha yurtta karantinaya alındı

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Virüsle mücadelede 14 Eylül-24 Eylül tarihleri arasında 551 ekip, 1796 personelle gerçekleştirilen filyasyon denetimlerinde bu kuralı ihlal eden 12 kişi, idari para cezası tatbikinin yanı sıra belirlenen yurtlarda zorunlu izolasyona tabi tutulmuşlardır” ifadelerine yer verildi.

