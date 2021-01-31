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Ankara-İstanbul yolunda zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Ankara’da İstanbul yolu üzerinde meydana gelen ve 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
GÜNDEM 31.01.2021, 23:42
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Kaza, İstanbul yolu Akköprü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 06 BCE 160 plakalı otomobil, Yenimahalle'den Ulus istikametine seyir halindeyken 06 T 4011 plakalı ticari taksi ve 06 BYU 332 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Meydana gelen kazada 06 BCE 160 plakalı otomobilin sürücüsü, sürücü mahalinde sıkışarak hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücünün bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
Meydana gelen kazada 06 BCE 160 plakalı otomobilin sürücüsü, sürücü mahalinde sıkışarak hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Kaza yerine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere sevk edilirken, otomobilde sıkışan ve hayatını kaybeden sürücünün bulunduğu yerden çıkartılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: İHA
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